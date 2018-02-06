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    06 Şubat 2018, Salı
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    ''Büyük taraftarımız devreye girmeli''

    ''Büyük taraftarımız devreye girmeli''

    Kayserispor Kulübü Başkanı , "Deplasmandaki yenilgiyi telafi etmek ve kendi evimizde tur için yeterli skoru bulmak ve Sivasspor maçını kazanmak için büyük taraftarımız devreye girmeli" dedi.

    "22 Ocakta Galatasaray maçı ile başlayıp, 15 Şubat Pazar günü 13:30'da kendi evimizde oynayacağımız Sivasspor maçı ile tamamlanacak olan 20 günde 6 resmi maç periyodunun son 2 mücadelesine bu hafta çıkacağız" diyen Başkan , "7 Şubat Çarşamba 18:00'de Kadir Has Stadyumunda Akhisarspor ile deplasmanda 1-0 yenildiğimiz maçın rövanşını oynayacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkabilmek için deplasmanda almış olduğumuz tek farklı yenilgiyi telafi etmek ve kendi evimizde - Büyük Taraftarımızın da desteği ile - tur için yeterli skoru bulmak zorundayız. Maç günü ve saati ile birlikte, ilk maçtaki sonuçta dezavantajımız gibi gözüksede, takımımızın gücü ve taraftarımızın yoğun desteği ile KAYSERİSPOR'umuzun tur atlayacağına yürekten inanmaktayız. 90 dakika veya duruma göre 120 dakika takımı ile tek yürek olacak taraftarımızın yarınki maçta belirleyici unsur olacağını düşünmekteyiz" dedi.

    Başkan Erol Bedir, "Çarşamba kupa maçından sonra, Pazar günü saat 13:30'da Sivasspor ile Süper Lig maçımızı oynayacağız. O maçın önemini de belirtmeye gerek yok diye düşünürken ,

    Süper Lig'de deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda olan KAYSERİSPOR'umuzun kendi evinde de en çok puan toplayan takımlar klasmanını geçmesi ve ligdeki sıralamamızı direkt etkileyecek olan bu maçı galibiyetle kapatması içinde Büyük Taraftarımızın devreye girmesi gerekmektedir.

    En son Osmanlıspor'u deplasmanda yenerek sıralamada avantaj yakalayan takımımızın bu durumunu sürdürmesi veya daha yukarılara çıkabilmesi için kendi evindeki maçları da mutlaka kazanması gerekmektedir. Bu serinin ilk maçı da pazar günü saat 13:30'da oynayacağımız Sivasspor maçı olacaktır. Önce Çarşamba günü kupada Akhisarspor maçı için, sonra Pazar günü Sivasspor lig maçı için bütün Kayseri'nin seferber olması ve takımlarını desteklemesi en büyük dileğimiz ve talebimizdir." ifadesinde bulundu.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:29
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