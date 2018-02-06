''Büyük taraftarımız devreye girmeli''
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Deplasmandaki yenilgiyi telafi etmek ve kendi evimizde tur için yeterli skoru bulmak ve Sivasspor maçını kazanmak için büyük taraftarımız devreye girmeli" dedi.
Başkan Erol Bedir, "Çarşamba kupa maçından sonra, Pazar günü saat 13:30'da Sivasspor ile Süper Lig maçımızı oynayacağız. O maçın önemini de belirtmeye gerek yok diye düşünürken ,
Süper Lig'de deplasmanda en çok puan toplayan takım konumunda olan KAYSERİSPOR'umuzun kendi evinde de en çok puan toplayan takımlar klasmanını geçmesi ve ligdeki sıralamamızı direkt etkileyecek olan bu maçı galibiyetle kapatması içinde Büyük Taraftarımızın devreye girmesi gerekmektedir.
En son Osmanlıspor'u deplasmanda yenerek sıralamada avantaj yakalayan takımımızın bu durumunu sürdürmesi veya daha yukarılara çıkabilmesi için kendi evindeki maçları da mutlaka kazanması gerekmektedir. Bu serinin ilk maçı da pazar günü saat 13:30'da oynayacağımız Sivasspor maçı olacaktır. Önce Çarşamba günü kupada Akhisarspor maçı için, sonra Pazar günü Sivasspor lig maçı için bütün Kayseri'nin seferber olması ve takımlarını desteklemesi en büyük dileğimiz ve talebimizdir." ifadesinde bulundu.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:29
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F.Bahçe'ye PFDK şoku!
Toplam 1
Yorum
m.emin FB ligden atın da sizde kurtulun hakemler zaten fb nin canını okuyor utanın ahlaksızlar dürüstlükten bahetmeyin.mhk ve tff artık gidin
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Dakikası 34 bin euro!
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Yorum
aslan maç başı oynardığı ücret ödenmeli.çeşitli nedenlerle oynayamazsa ücretinden düşülmelidir.
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Hakem krizinde Caner Erkin detayı!
Toplam 1
Yorum
BUNDAN SONRA HER SENE !!! 2 YILDIR BÖYLE ŞAMP. OLDU BUNLAR. BUNDAN SONRA HER SENE DERKEN Bİ BİLDİKLERİ VARMIŞ MEĞER... !
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