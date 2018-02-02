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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Sumudica'ya 1 maç ceza

    Sumudica'ya 1 maç ceza

    Kayserispor Marius Sumudica, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 1 maç ceza aldı.

    'nun () internet sitesinden yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübü Teknik Sorumlusu Marıusı Nınel Sumudıca'nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" denildi.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:23
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