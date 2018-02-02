Sumudica'ya 1 maç ceza
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 1 maç ceza aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada; "Kayserispor Kulübü Teknik Sorumlusu Marıusı Nınel Sumudıca'nın, 31.01.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-KAYSERİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir" denildi.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:23
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Birlik oldular Orman dediler
Toplam 1
Yorum
Keskem Keske Orman bu görevi kabul etmeseydi. Eminim BJK icin kabul etti. Ama bu iki görevi yanyana yürütmek demek, aksakliklarin cogalmasi demek.
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Pire'de ağır yenilgi!
Toplam 3
Yorum
Kontra Yunan takımına karşı bile feneri tutasım gelmiyor. Öyle nefret ettirmeyi başarıyorsunuz kendinizden...
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Eray İşcan isyanı
Toplam 19
Yorum
sakın ha Sakın ha Eray'ı kötülemeyin .Fatih hoca inadına oynatır. başımıza bela olur Lato gibi adam hala sol bek oynuyor. Eray çoook iyi kalecidir.?!
Sumudica'ya 1 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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