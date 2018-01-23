Umut Bulut boş geçmiyor

KAYSERİSPOR'un yıldız ismi Umut Bulut, 18. haftayı da boş geçmedi. Eski takımı Galatasaray'a karşı takımının tek golünü atan 34 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'u yenilgiden kurtaramadı. Bu arada tecrübeli oyuncu, dün akşamki golüyle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.