CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    boş geçmiyor

    Umut Bulut boş geçmiyor
    KAYSERİSPOR'un yıldız ismi Umut Bulut, 18. haftayı da boş geçmedi. Eski takımı Galatasaray'a karşı takımının tek golünü atan 34 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'u yenilgiden kurtaramadı. Bu arada tecrübeli oyuncu, dün akşamki golüyle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Umut Bulut boş geçmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN