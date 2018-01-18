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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'dan Galatasaray yorumu

    <a href="/index/sumudica?id=49a31597-6e4d-4227-9da2-68c67596bae7" class="" rel="tag">Sumudica</a>'dan Galatasaray yorumu

    Teknik Direktörü Marius , yeni transferlerinden Kravets’in hazır olmadığını belirterek, “Benim her zaman 1 numaram ’tur” dedi.

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Maç boyunca çok iyi oynadıklarını dile getiren , "Maç içinde kontrolü sağlayan takım bizdik, güzel paslar yaptık. Bir ara 20 pastan fazla pas yaptık bu önemlidir. Uzun aradan sonra evinizden ailenizden uzakta galip gelmek sevindiriciydi. Buda beni mutlu ediyor" diye konuştu.

    "Her maçı kazanmak istiyoruz"
    Sadece Türkiye Kupası'nda değil hayatta bir hedefinin olduğunun altını çizen Sumudica, "Çıktığım her maçı ekibimle kazanmak için çıkıyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum, çalıştığım her yerde kaybetmeyi sevmiyorum. Bütün maçları kazanmak için çıkıyoruz. Bakalım kupada karşımıza kim çıkacak. Ondan sonra bakacağız" dedi.

    "Galatasaray karşısında 1 puan da olumludur "
    İkinci yarının ilk maçında sahasında karşılaşacakları Galatasaray maçı ile ilgili de açıklamada bulunan Sumudica, "Herkes bana Galatasaray, soruyor, 'i soruyorlar. Evet biliyorum büyük takım, koçu, teknik direktörü de büyük. Büyük bir takımla oynayacağız. Taraftarımızın stadyumu doldurmasını istiyoruz. Desteklerine devam ederlerse olumlu bir sonuç alabiliriz. Olumlu bir sonuç almak istiyorum. Bir puan da benim için olumlu sonuçtur" diye konuştu.
    Sumudica, 12 yıllık teknik direktörlüğü boyunca hiçbir futbolcuyu özel önlem almadığını belirterek, Galatasaray maçında da almayacağını kaydetti.

    "1 numaram Umut"
    Devre arasında Ukrayna'nın 'den transfer edilen forvet oyuncusu Artem Kravets'in durumuyla ilgili bir soruya ise Sumudica şu cevabı verdi:

    "Kravets, iyi bir oyuncu. Kaliteli oyuncu ama hazırlanması gerekiyor, hazır değil. Yeni transferimiz William'a 55 dakika süre verdim. 10 gündür takımla çalıştı. Yeni oyuncularımızın takımın seviyelerine gelmesi gerekir. Forvet olarak benim her zaman 1 numaram."
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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