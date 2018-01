Galatasaray'daki 4 yılının ardından transfer olduğu Kayserispor'da attığı gollerle tekrar hayat buldu. Sarı-kırmızılıların bu sezonki başarasında kilit oyuncu oldu. 17 lig maçında 9 kez rakip fileleri havalandıran Umut Bulut, Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. "Ben çalışmayı seviyorum" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli golcü, "Çocukluğumdan beri hep bunu prensip edindim. Bir yere gelmek zor, orada kalabilmek daha da zor. Fiziki istikrarımı her zaman korumak için çalışıyorum. İpin ucunu kaçırmıyorum" ifadelerini kullandı. UMUT Bulut daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "Mehmet Topuzlar'ın, Gökhan Ünallar'ın olduğu dönem Kayseri'de müthiş bir atmosfer vardı. Ama sonra düştü. Şimdi o atmosfer tekrar döndü. Taraftarımızı kazandık. Hocamız Sumudica'nın müthiş bir futbol bilgisi var. Hazırlık maçları dahil hiç yerinde durmuyor. Her maçı önemsiyor. Taktiksel olarak çok iyi hazırlıyor. Motivasyon da üst düzeyde. Aşı tuttu derler ya, iki taraf birbirine çok iyi uyum sağladı."



"HER forvet oyuncusu gol kralı olmak ister. Hep hedefim vardı. 2012-13'te ilk yarıyı gol kralı bitirmiştim. Drogba gelince oynayamadım! Bir de bu sene ciddi adaylardan biri olarak görüyorum kendimi. Allah nasip ederse olur inşallah. Çok şükür kalecilerin hepsine gol attım. İstediği kadar iyi olsun gol attıktan sonra zorlandım diyemezsin (gülüyor). Çok iyi kaleciler var ligimizde. Volkan Demirel ve Babacan müthiş kaleciler. Tolga... Muslera'yı zaten söylemeye gerek yok." "İLK yarıda 30 puan yapınca bir özgüven geldi. Özellikle sahamızda taraftarla çok iyi oynuyoruz.



Mücadele edersek yenemeyeceğimiz takım yok. Ama tek şartla, haddimizi bilerek oynayacağız. Yetenekli futbolcularımız var, mücadele edersek maçı kazanacak çok silaha sahibiz." "PODOLSKİ'NİN gelmesi, Burak'ın ayrılmasıyla takım biraz kötü olunca G.Saray'da sıkıntı yaşadım. Ancak kimseye kırgınlığım yok. Büyük takımdan kimse gitmez istemez. Şu performansı burada yaptım ya, insanlara şunu gösterdim, 'Umut Galatasaray'da kalabilirmiş.' G.Saray'dan kötü futbolcu olduğum için ayrılmadım. Taraftara diyecek çok fazla şeyim yok. Büyük takım forvetiyseniz her zaman gol atacaksınız. Çünkü hep baskı oluyor. Sosyal medyada çok üzerime oynandı. Kötü duruma düşürüldüm. Onun biraz üzüntüsü oldu. Kızgınlığım giderken onaydı."



CENK müthiş bir çıkışta

"CENK Tosun, yalnızca Beşiktaş'ı değil tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Müthiş bir performans yakaladı. Onun adına gurur duyuyorum. Devre arası gittiği için bir dönem adaptasyon sıkıntısı olabilir. Her iki ayağını kullanabiliyor, pozisyon almayı çok iyi biliyor, kafa vuruşları etkili. Bir forvette olması gereken her şey var. Çok başarılı olacağını düşünüyorum."



BiZ ÇOK iYi BiR ÜÇLÜYDÜK

"BİZ Burak Yılmaz'la birbirimizi tamamlıyorduk. Tabii çok önemli bir oyuncu daha vardı: Selçuk İnan... Biz artık sahaya çıktığımızda hangimiz nasıl pozisyon alacak, hangimiz nereye koşacak, Selçuk topu nereye atacak hep ezberlemiştik. Selçuk bu yıl eleştiriliyor ama onun attığı pasları dünyada atabilen az adam var. Çok güzel bir üçlü oluşturmuştuk. Ben olmazsam, Burak'ın gol kralı olmasını isterim. Onun şansını kendimden daha fazla görüyorum."

Özel röportaj Emre Bol