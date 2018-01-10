Geçtiğimiz günlerde kameralara yansıyan düşüş görüntüleri hakkında konuşan Sumudica, dizilerden teklif aldığını söyledi.

İşte Marius Sumudica'nın açıklamaları;

''Oturmuş olduğum yer mosmor oldu. Hazır düşmüşken orada kalayım dedim. Romanya'dan da dizi teklifleri gelmeye başladı. Çok iyi rol yaptığımı söylediler. Teknik direktörlük kariyerinde başarısız olursam dizi kariyerini düşünebilirim. Islak bir ortam vardı, kimse beni görmez sandım.

''3 MAÇ SONRA BAVUL TOPLARSIN DEDİLER, ŞİMDİ BAVULLAR GELİYOR''

Türkiye'ye gelmeden önce takımı kurmadan önce hissettim. Burada zirveye çıkmayı hak eden oyuncular. Galatasaray maçından sonra bana 3 maç daha kaybettiğimde göndereceklerini söylemişlerdi. Şimdi Romanya'dan bavullar geliyor. Çünkü sadece yanıma yazlık şeyler almıştım. Şimdi bavullarda kışlık kıyafetler geliyor.

''YEMEKLER ÇOK ACI, İLAÇ İÇİYORUM''

Kendimi Kayseri'de iyi hissediyorum. Dizi konusunda şaka yapıyordum. Diziden teklif falan yok. Şaka yapmayı seven bir insanım. İlk geldiğimde yemekler çok acı geliyordu. Şimdi bir eczacı arkadaşım ilaç verdi. Yemeklerden sonra onu içiyorum, midemi rahatlatıyor.

''KARİZMATİK, SEMPATİK BİRİYİM''

Potansiyeli olan bir lig. Avrupa'nın 5-6. sırasında yer alıyor bence. Son sıradaki takım, ilk sıradakini yenebiliyor, sürprizler oluyor. Çok sert ve zorlu bir lig. Karizmatik, sempatik bir insanım belki, o yüzden seviliyorumdur. Ben de bilmiyorum, bildiğim an Nobel barış ödülü almam gerekiyor.''

Marius Sumudica: "Romanya'dan teklifler geldi, çok iyi rol yaptığımı söylediler, dizi teklifleri gelmeye başladı. Teknik direktörlük kariyerinde başarısız olursam, oyunculuk kariyerini düşünebilirim."