Şampiyonluk hayal etmeden olmuyor
Kayserispor formasıyla girdiği 3. sezonunda öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Deniz Türüç oldu. Sarı-kırmızılıların vazgeçilmezlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcu, birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte milli yıldızın öne çıkan sözleri: "Kayserispor kesinlikle sezonun flaş takımı. Sezon başı kampında, 'Hedefiniz ne?' sorusuna, 'Şampiyonluk' demiştim. Bu sözümle çok dalga geçtiler. Tabii ki hedefimiz şampiyonluk değil ama hayal etmeden olmuyor. İngiltere'de Leicester City gibi sürprizleri de unutmamak gerekir."
ŞEHİR BİZE İLGİ GÖSTERİYOR
"Ne başardıysak yönetimle beraber başardık. Başkanımız Erol Bedir yeri geliyor bir baba, ağabey, gibi davranıyor. Her maça gelip destek oluyor. Bunlar küçük detaylar ama bize pozitif enerji veriyor. Statta her yere fotoğraflar astılar, her yer sarıkırmızı... Artık şehir bize ilgi gösteriyor, taraftar stadımızı dolduruyor."
SEZONU İLK 8'DE BİTİRECEĞİZ
"Kayserispor ile sözleşme uzatmamın sebebi; burada güzel bir şey başarmak istiyorum. Geçen yıl 11'er gol ve asistle oynadım. Belki ayrılabilirdim ama bu takımı yalnız bırakmak istemedim. 3 büyükler arasında beni isteyen vardı. Ben burada başkanın ricasıyla yola devam etmeyi seçtim. Sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz. Hoca bize bunu hedef koydu. Umut abiyle beraber takımın kaptanıyız. Kamp günlerinde oyuncuların odalarına gidip motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Böyle bir hava yakalamışken elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız da."
NEDEN 3 BÜYÜKLERE GİDEYİM?
"Büyük kulüplerden teklif alırsam, bakacağım şeyler var; benim mevkimde kimin oynadığı, başkanın mı, hocanın mı istediği... Bana 2 senede 10 milyon euro verme, 5 senede ver ama beni oynat. Çok detaylara bakar transfer. Şu an Galatasaray'a gitsem Belhanda var. Benim ne işim var orada. Beşiktaş'ta Talisca var. Fenerbahçe'de Valbuena, Giuliano var. Benim Kayserispor'da kalma sebebim bu."
Transferin gözde ismi Deniz Türüç, "Sezon başı kampında hedefim şampiyonluk demiştim. Bu kolay değil ama Leicester City sürprizini unutmamak gerekir" dedi
Yıldız futbolcu, kendisini isteyen kulüplere de şöyle seslendi: "Galatasaray'da Belhanda, Beşiktaş'ta Talisca, Fenerbahçe'de Giuliano ve Valbuena var. Neden Kayseri'den ayrılayım"
İşte Belhanda gerçeği!
"Bulunduğum yerde 5-6 çocuk, 'Abi Galatasaray'a gel Belhanda'yı kes' dediler. Ben de onları geçiştirmek için 'He he" dedim. Bunu söyledim diye, 'Galatasaray'a yeşil ışık yaktı' haberleri çıktı. Kesinlikle amacım bu değildi. Ben Belhanda'ya çok büyük saygı duyuyorum. Öyle bir şey demek istemedim."
Ozan büyük oyuncu olacak
"Ozan Tufan'la Milli Takım'da beraberdik, gerçekten kardeşimdir. Çok yetenekli ve yaşı çok genç. Bu yaşta çok şeyler başardı. Milli Takım'la Euro 2016'ya gitti. Orada oynadı, gol attı. Önemli tecrübeler yaşadı. Ben onun için bu sürecin geçici olduğuna inanıyorum. Bu durumu bir şekilde atlatacaktır. Yeniden kadroya girer. Çünkü büyük oyuncu olacak."
Alternatif oyuncu olmam
"Kariyerimde kesinlikle şampiyonluk yaşamak isterim. X bir kulübe 1 milyon euro bonservisle gidersem bana bakış açısı farklı olur. 10 milyon euro bonservisle gidersem çok daha güçlü giderim. Taraftar baskısı üzerimde olur, beklenti artar ve bu beni kamçılar. Gittiğim yerde bugüne kadar hiç ezilmedim, ezilmek de istemiyorum. Sırtımın yere değmesini istemiyorum. Alternatif oyuncu gibi düşünülmek istemiyorum. Gerçekleri konuşalım. Kaç tane oyuncu gidip büyük takımlarda kayboldu."
F.Bahçe maçında kendimi yırttım
Röportajın bir bölümünde muhabirimiz Emre Bol'a teşekkür eden Deniz, "Fenerbahçe maçı öncesi söylediğin sözler bizi motive etti. Öyle konuştuğun için teşekkür ederim. İyi geldi takıma. Birkaç maç yenip bazen, 'Ya bu maçı kaybetsek de bir şey olmaz' diye düşünürsün. Fenerbahçe maçı da öyleydi. Ancak bizzat ben 3-1 gerideyken kendimi yırttım ve 3-3 yaptık."
Özel röportaj Emre Bol
ŞEHİR BİZE İLGİ GÖSTERİYOR
"Ne başardıysak yönetimle beraber başardık. Başkanımız Erol Bedir yeri geliyor bir baba, ağabey, gibi davranıyor. Her maça gelip destek oluyor. Bunlar küçük detaylar ama bize pozitif enerji veriyor. Statta her yere fotoğraflar astılar, her yer sarıkırmızı... Artık şehir bize ilgi gösteriyor, taraftar stadımızı dolduruyor."
SEZONU İLK 8'DE BİTİRECEĞİZ
"Kayserispor ile sözleşme uzatmamın sebebi; burada güzel bir şey başarmak istiyorum. Geçen yıl 11'er gol ve asistle oynadım. Belki ayrılabilirdim ama bu takımı yalnız bırakmak istemedim. 3 büyükler arasında beni isteyen vardı. Ben burada başkanın ricasıyla yola devam etmeyi seçtim. Sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz. Hoca bize bunu hedef koydu. Umut abiyle beraber takımın kaptanıyız. Kamp günlerinde oyuncuların odalarına gidip motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Böyle bir hava yakalamışken elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız da."
NEDEN 3 BÜYÜKLERE GİDEYİM?
"Büyük kulüplerden teklif alırsam, bakacağım şeyler var; benim mevkimde kimin oynadığı, başkanın mı, hocanın mı istediği... Bana 2 senede 10 milyon euro verme, 5 senede ver ama beni oynat. Çok detaylara bakar transfer. Şu an Galatasaray'a gitsem Belhanda var. Benim ne işim var orada. Beşiktaş'ta Talisca var. Fenerbahçe'de Valbuena, Giuliano var. Benim Kayserispor'da kalma sebebim bu."
Transferin gözde ismi Deniz Türüç, "Sezon başı kampında hedefim şampiyonluk demiştim. Bu kolay değil ama Leicester City sürprizini unutmamak gerekir" dedi
Yıldız futbolcu, kendisini isteyen kulüplere de şöyle seslendi: "Galatasaray'da Belhanda, Beşiktaş'ta Talisca, Fenerbahçe'de Giuliano ve Valbuena var. Neden Kayseri'den ayrılayım"
İşte Belhanda gerçeği!
"Bulunduğum yerde 5-6 çocuk, 'Abi Galatasaray'a gel Belhanda'yı kes' dediler. Ben de onları geçiştirmek için 'He he" dedim. Bunu söyledim diye, 'Galatasaray'a yeşil ışık yaktı' haberleri çıktı. Kesinlikle amacım bu değildi. Ben Belhanda'ya çok büyük saygı duyuyorum. Öyle bir şey demek istemedim."
Ozan büyük oyuncu olacak
"Ozan Tufan'la Milli Takım'da beraberdik, gerçekten kardeşimdir. Çok yetenekli ve yaşı çok genç. Bu yaşta çok şeyler başardı. Milli Takım'la Euro 2016'ya gitti. Orada oynadı, gol attı. Önemli tecrübeler yaşadı. Ben onun için bu sürecin geçici olduğuna inanıyorum. Bu durumu bir şekilde atlatacaktır. Yeniden kadroya girer. Çünkü büyük oyuncu olacak."
Alternatif oyuncu olmam
"Kariyerimde kesinlikle şampiyonluk yaşamak isterim. X bir kulübe 1 milyon euro bonservisle gidersem bana bakış açısı farklı olur. 10 milyon euro bonservisle gidersem çok daha güçlü giderim. Taraftar baskısı üzerimde olur, beklenti artar ve bu beni kamçılar. Gittiğim yerde bugüne kadar hiç ezilmedim, ezilmek de istemiyorum. Sırtımın yere değmesini istemiyorum. Alternatif oyuncu gibi düşünülmek istemiyorum. Gerçekleri konuşalım. Kaç tane oyuncu gidip büyük takımlarda kayboldu."
F.Bahçe maçında kendimi yırttım
Röportajın bir bölümünde muhabirimiz Emre Bol'a teşekkür eden Deniz, "Fenerbahçe maçı öncesi söylediğin sözler bizi motive etti. Öyle konuştuğun için teşekkür ederim. İyi geldi takıma. Birkaç maç yenip bazen, 'Ya bu maçı kaybetsek de bir şey olmaz' diye düşünürsün. Fenerbahçe maçı da öyleydi. Ancak bizzat ben 3-1 gerideyken kendimi yırttım ve 3-3 yaptık."
Özel röportaj Emre Bol
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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