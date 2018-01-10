Kayserispor taraftarından örnek davranış
Kayserispor taraftar grubu 'Kapalı Kale' gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere kışlık giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Halep'e atkı ve bere yollayan ardından Kilis ve Kayseri'deki bazı okullara da kırtasiye yardımında bulunarak kütüphane kuran Kayserispor taraftarlarının son adresi ise Yüreğil İlköğretim Okulu oldu.
"Her çocuk bir umuttur" sloganı ile sosyal sorumluluk projesine başladıklarını belirten 'Kapalı Kale' tribün lideri Ahmet Dirgenali, "Kayserisporlu bir nesil için yola çıktık ve küçük yaştaki çocuklara Kayserispor ruhunu yansıtmak istiyoruz. Bu doğrultuda da ihtiyaç sahibi okullarımıza hem destek oluyor hem de Kayserispor sevdasını aktarmış oluyoruz'' diye konuştu.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:17
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Arda, Medipol Başakşehir'i şampiyon yapar mı?
Toplam 6
Yorum
Gslı Arda TURAN Türkiye ye gelerek hatta Belediye takımına gelerek büyük hata yaptın..Düşüncem şu tıpkı mehmet ekici gibi sakatlanacaksın Nokta.
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Quaresma'ya servet önerdiler
Toplam 8
Yorum
kartal kesinlikle satılmalı
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Beşiktaş, Tolgay'ın değerini belirledi
Toplam 2
Yorum
kartal 2 sene önce çekilmiş iki yıldızlı foto koyuyorsun ,, bilinçli yapıyorsun bunu fotomaç.. sen ve bağlı bulunduğun grup canınız cehenneme
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