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    10 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    taraftarından örnek davranış

    Kayserispor taraftarından örnek davranış

    taraftar grubu '' gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğrencilere kışlık giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

    Geçtiğimiz günlerde Halep'e atkı ve bere yollayan ardından ve Kayseri'deki bazı okullara da kırtasiye yardımında bulunarak kütüphane kuran taraftarlarının son adresi ise Yüreğil İlköğretim Okulu oldu.

    "Her çocuk bir umuttur" sloganı ile sosyal sorumluluk projesine başladıklarını belirten '' tribün lideri Ahmet Dirgenali, "Kayserisporlu bir nesil için yola çıktık ve küçük yaştaki çocuklara Kayserispor ruhunu yansıtmak istiyoruz. Bu doğrultuda da ihtiyaç sahibi okullarımıza hem destek oluyor hem de Kayserispor sevdasını aktarmış oluyoruz'' diye konuştu.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:17
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