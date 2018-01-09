Kayserispor kampına Rumen çıkarması

Romanya A Milli Takımı Teknik Direktörü Cosmin Contra, özel maçta oynayan kaleci Lung ile Sapunaru'yu izledi. Kayserisporlu Diego Lopes ile yeni transfer William De Amorim ise, Süper Ligin 2'nci yarısının açılış maçında karşılaşacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "2'nci yarıya iyi başlayıp Galatasaray'dan rövanşı alacağız" dediler.



A Milli Takım Teknik Direktörü Rumen Mircea Lucescu'dan sonra Kayserispor kampına Romanya A Milli Takım Teknik Direktörü Cosmin Contra da ziyaret etti. Contra, Kayserispor'un Kukesi özel maçını izleyip, sarı kırmızılı takımın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica ile görüştü. Daha sonra Cristian Sapunaru ve kaleci Silviu Lung'la milli takım üzerine sohbet etti.



Kayserispor yarın kamp yaptığı otelin sahasında Slovak bir ekiple ikinci özel maçını oynayacak. Sarı kırmızılılar 18 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile karşılaşıp, Kayseri'ye dönecek. Sarı kırmızılı takım ardından 22 Ocak günü saat 20.00'de Kadir Has Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.