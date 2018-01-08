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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    , Kukesi'ye 2-1 kaybetti

    Kayserispor, Kukesi'ye 2-1 kaybetti

    İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren , Arnavutluk temsilcisi Kukesi'yle oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

    İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden , Arnavutluk temsilcisi FK Kukesi'yle hazırlık maçında karşılaştı. Muammer, Levent, Erkan, Kucher, Sapunaru, Şamil, Meleg, Erdal, Mendes, Deniz, Umut ilk 11'iyle Kukesi karşısına çıkan Kayserispor'da karşılaşmanın ilk yarısında kaşına aldığı darbeyle yerde kalan Erkan Kaş oyuna devam edemedi. Kaşı açılan Erkan'ın yerine oyuna dahil oldu. Rakibi karşısında ilk yarıda 2 gol yiyerek 2-0 geriye düşen Kayserispor'un tek sayısı oyuna sonradan dahil olan Atila Turan'dan geldi. İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele

    Kukesi'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Kayserispor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:09
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