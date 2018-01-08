Kayserispor, Kukesi'ye 2-1 kaybetti
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Kayserispor, Arnavutluk temsilcisi Kukesi'yle oynadığı hazırlık maçında sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Kukesi'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Kayserispor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:09
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L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Toplam 2
Yorum
Duman Sturridge veya Abu nun tavsiyesi Toko Ekambi yi alabilsek süper olacak.Bize düz degil kivrak bir golcü lazim Negredo nun yanina
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
Pence abubakar toko ekambi yi tavsiye etmisti.Youtube dan takip ettim eleman iyi görünüyor.Cok hareketli iki ayak da var, neden düsünmüyoruz
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
satir baskan en iyi yapacagin transfer Sturridge olur.Bu sene gol atamiyoruz,Cenk de gitti.Simdi bize bu adam tarzinda bir forvet lazim.
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