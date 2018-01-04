 William Amorim, Kayserispor'da – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Amorim, 'da

    William Amorim, Kayserispor'da

    ekiplerinden , de Amorim'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, ekiplerinden 'te () forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, 1 yıllığına kiraladı.

    ? Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın özel olarak istediği 'ın kulübü ile anlaşma sağlanırken, Romanya ekibi ile oyuncu arasındaki ödeme sıkıntıları nedeniyle transfer bir süre ertelendi. Bu problemin çözülmesinin ardından, 26 yaşındaki oyuncu kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

    ?Sumudica'nın Astra Giurgiu ile Romanya Ligi şampiyonu olduğu dönemde birlikte çalıştığı William, daha sonra FCSB'ye transfer olmuştu.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:26
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