Kayserispor bugün Antalya'da kampa giriyor

Sarı kırmızılıların dün gece transferini bitirdiği Steaua Bükreş takımından Brezilyalı William De Amorim, Romanya'dan gelerek oteldeki kamp çalışmalarına katılacak. Sarı kırmızılılar Dinamo Kiev'in santraforu Artem Kravets ile ise anlaşamadı.



Kayserispor, geçtiğimiz sezon kaleci Silviu Lung ve Christian Sapunaru ile birlikte Romanya'nın Astra takımında sağ ve sol kanatta oynayan, bu sezon ise, Steaua Bükreş takımına transfer olan, teknik direktör Marius Sumudica'nın eski öğrencisi 26 yaşında, 1.85 boyundaki Brezilyalı William'ı dün gece kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu arada Kayserispor futbol şube sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar, Rusya'ya giderek, Dinamo Kiev'in Ukrayna milli takım santraforu 29 yaşındaki Artem Kravets ile görüştü. Bursaspor, Göztepe ve Sivasspor gibi Süper Lig kulüplerinin de transfer listesinde olan Kravets'in kulübü Dinamo Kiev ile kendisinin istediği ücreti Kayserispor kulübü çok buldu. Bunun üzerine oyuncunun transferinden vazgeçildi.



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımın kampının bugün Antalya'da başladığını belirterek, ''Elbette, teknik kadromuzun verdiği liste doğrultusunda bir çok oyuncu ile görüşüyoruz. Şu ana kadar William De Amorim dışında transferimiz olmadı. Beşiktaş'tan Mustafa Pektemek'i alacağımız yönündeki söylentiler tamamen yalan. Bir takım kadrosunda 14 yabancısı varsa 10 yerli ve 4 alt yapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu var. Bazıları bilmeden, görmeden, yönetmelikleri bilmeden yakıştırma yapıyor, yazılar yazıyor. Kulüp resmi sitesinden açıklama yapmadan söylentilere inanmayın. Bir santrafor için görüşmelerimiz sürüyor. Bunun dışındakiler yalan, dolan'' diye konuştu.

