William Amorim, Kayserispor'da
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, William de Amorim'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş'te (FCSB) forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusunu, 1 yıllığına kiraladı.
?Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın özel olarak istediği William'ın kulübü ile anlaşma sağlanırken, Romanya ekibi ile oyuncu arasındaki ödeme sıkıntıları nedeniyle transfer bir süre ertelendi. Bu problemin çözülmesinin ardından, 26 yaşındaki oyuncu kendisini Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
?Sumudica'nın Astra Giurgiu ile Romanya Ligi şampiyonu olduğu dönemde birlikte çalıştığı William, daha sonra FCSB'ye transfer olmuştu.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:23
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 14
Yorum
ulaş şuan fenerbahçenin başında olabilecek en iyi teknik direktör aykut kocamandır. Bunun aksini söyleyen insan nankörlük ediyordur
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Abdurrahim Albayrak'tan flaş açıklama!
Toplam 2
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MERT Galatasaray'ın şampiyonluk için 3A ya ihtiyacı var. Sonuç kesin şampiyonluk. Abdurrahim, Arda,Asamoah.
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 10
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gs Arda,ya 6-7mio diger oyunculara anca 1mio...yazik olur Basaksehire
William Amorim, Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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