 Kayseri'de iki isimle yollar ayrılıyor – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kayseri'de iki isimle yollar ayrılıyor

    Kayseri'de iki isimle yollar ayrılıyor

    Başkanı , sarı-kırmızılı ekibin ikinci yarıda kadrosunda görmek istemediği Mujangi  Bia'ya devre arasında kendisine kulüp bulması için 11 Ocak'a kadar izin verdi. Ayrıca, sarı-kırmızılı ekibin oyuncularından da Denizlispor ile anlaştı.

    Başkanı , teknik direktör Marius Sumudica'nın verdiği rapor doğrultusunda Bia ile Canberk'in kendilerine kulüp bulmalarının istendiğini söyledi. Bedir "Antalyaspor Kupa maçından sonra tüm oyuncularımıza 4 Ocak'a kadar, Bia ile Canberk'e ise 11 Ocak'a kadar izin vermiştik. Bu iki oyuncumuzdan Canberk , Denizlispor ile anlaştı. Bia'nın menajerleri de kendisine ülkemizden ve yabancı ülkelerden kulüp bakıyor. Bia, Antalya kampımızda yer almayacak" dedi



    İlk yarıda sakatlıkları sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Asamoah Gyan ve Varela'nın teknik direktör Sumudica'ya ikinci yarıda ilk 11'e girmek için Antalya kampında çok çalışma sözü verdiğini belirten Bedir, "Sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda beklenen ölçüde kadroya giremeyen bu iki oyuncumuz ikinci yarıda adeta yeni gibi kendilerini zorlayıp, forma şansı arayacak'' diye konuştu.

    Bedir, takıma katılması düşünülen forvet oyuncusu için de, yarından itibaren çalışmalarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:23
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