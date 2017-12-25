Kayseri’de seri sonu

Süper Lig'in flaş ekibi Kayserispor'un hızını Y.Malatyaspor kesti. İlk yarının son maçında kozlarını paylaşan iki sarı-kırmızılı takımın mücadelesinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla konuk Y.Malatyaspor oldu. 45'te Boutaib'in golüyle rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son veren Erol Bulut'un öğrencileri; Kayseri'ye bu sezon evinde ilk yenilgisini de yaşattı. Malatya ise G.Saray zaferinden sonra üst üste 2. galibiyetinin altına imza attı.