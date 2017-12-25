 Kayseri’de seri sonu – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Kayseri’de seri sonu

    Kayseri’de seri sonu
    Süper Lig'in flaş ekibi Kayserispor'un hızını Y.Malatyaspor kesti. İlk yarının son maçında kozlarını paylaşan iki sarı-kırmızılı takımın mücadelesinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla konuk Y.Malatyaspor oldu. 45'te Boutaib'in golüyle rakibinin 8 maçlık yenilmezlik serisine son veren Erol Bulut'un öğrencileri; Kayseri'ye bu sezon evinde ilk yenilgisini de yaşattı. Malatya ise G.Saray zaferinden sonra üst üste 2. galibiyetinin altına imza attı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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