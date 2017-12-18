 Kayserispor'dan ceza açıklaması – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Kayserispor'dan ceza açıklaması

    Kayserispor'dan ceza açıklaması

    Kayserispor Kulübü, yaptığı açıklama ile Beşiktaş karşılaşmasında PFDK kararları ile cezalı duruma düşen yaklaşık 3 bin kombine sahiplerinin koltuğunun Evkur Yeni Malatyaspor maçında bir maçlığına satışa çıkarılacağını duyurdu.

    Kayserispor Kulübü tarafından konu hakkında resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Bilindiği gibi Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 15. Haftasında sahamızda karşılaştığımız Beşiktaş maçının ardından PFDK kararları ile yaklaşık Üçbin ( Bin Batı Alt,Bin Doğu Alt ve Bin Kuzey alt ) civarında taraftarımız bir sonraki iç saha maçı olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşmüşlerdir. Cezalı duruma düşen bloklardaki kombine sahiplerinin koltukları kulübümüz tarafından bir maçlığına satışa çıkarılacaktır. Beşiktaş maçında ceza almayan tüm taraftarlarımızı satışa çıkacak olan bu biletleri alarak hafta sonu yine stadımızı şölen alanına çevireceğimize gönülden inanıyoruz."
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:25
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