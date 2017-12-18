 Kayseri'nin Umut'u var – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Kayseri'nin Umut'u var

    Kayseri'nin Umut'u var

    Sarı-kırmızılılar, milli golcüsünün üst üste 5. maçta da ağları bulmasıyla Ege’den zirveye mesaj gönderdi

    Ligde Kayserispor ve Umut Bulut fırtınası dinmiyor. Sarı-kırmızılılar Akhisar deplasmanında da milli golcüsüyle coştu. Umut, 20'de Aykut'un hatasını affetmedi ve ilk yarının sonucunu belirledi: 0-1. 75'te fark ikiye çıktı. Üst direkten dönen topu tamamlayan Umut, bu sezon 16. maçında 9., son 5 maçta 6. golüyle skoru ilan etti: 0-2. 8 maçtır bileği bükülmeyen Kayseri zirve takibini sürdürüp, deplasmanda üst üste 3. zaferini kazanırken, Akigo'nun galibiyet hasreti ise 8 maça yükseldi.

    Ligde son 8 sezonun en iyisi
    Süper Lig'de 16 maçta 30 puan yapan Kayseri, son 8 sezonun en iyi performansını gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, 2009- 10'da 16. haftada 34 puanla lider olmuştu. Maçı başından sonuna kadar hak ettiklerini vurgulayan Teknik Direktör Sumudica hedefleri için ise ligde kalmayı başarı saymadığını belirtti. Rumen çalıştırıcı, "Hedefim ilk 8'e girmek. Üzerimizde hep bir baskı var. Sıralamada bizi takip eden takımlar kazanıyordu" yorumunu yaptı.
    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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