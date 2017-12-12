 Umut Bulut ikinci baharını yaşıyor – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    ikinci baharını yaşıyor

    Umut Bulut ikinci baharını yaşıyor

    Memleketi olan Kayseri'de forma giyen, sahada basmadık yer bırakmayarak arkadaşlarını ateşleyen ve takımının aldığı puanlara katkıda bulunan Kayserispor kaptanı ikinci baharını yaşıyor.

    Geçen sezon başka bir sarı-kırmızılı ekip Galatasaray'dan ayrılarak Kayserispor'a transfer olan, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı , özellikle bu sezon attığı 7 golle kendisine güvenen ve kaptanlık pazubentini teslim edenleri utandırmadı. Attığı kritik gollerle takımının zirve yarışında üst sıralarda yer almasını sağlayan tecrübeli oyuncu için Kayserispor teknik direktörü Marius Sumudica, ''Bu oyuncum, takımımızın kaptanı her türlü övgüye layık. Zira, sahada basmadık yer bırakmıyor. Arkadaşlarını ateşliyor, rakibe maçın başından sonuna kadar pres yapıyor. Ona sezon başında kaptanlık görevini verirken beni eleştirenler olmuştu. Hepsini mahçup etti. Sizlerin deyimi ile Allah onu nazardan korusun'' diyor.

    Geçtiğimiz sezon evini de İstanbul'dan Kayseri'ye getiren, eşi Anna ve oğlu Atilla ile Kayseri'de mutlu ve huzurlu yaşadığını söyleyen Umut Bulut, "Kayseri benim baba ocağım. Bana Kayserispor formasını giymek ve takımın kaptanlığını yapmak nasip oldu. Burada mutlu ve huzurluyum. Takım arkadaşlarımla bu taraftara layık olmak istiyoruz'' şeklinde konuştu.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:11
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