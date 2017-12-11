Umut çıldırdı!
İlk yarının sonunda verilen penaltı kararına itiraz eden Umut eldivenleri yere çarpınca sarı gördü. Otoriteler penaltı pozisyonu için ikiye ayrıldı
'Hem topa hem adama'
Eski hakemlerden Ahmet Çakar, pozisyonunun yüzde 100 penaltı olduğunu söylerken, Erman Toroğlu ise "Umut bu kadar delirdiğine göre boşa değil. Penaltı yok" yorumunda bulundu. Rıdvan Dilmen de kararın doğru olduğunu belirterek "Öyle bir pozisyonki mahalle maçlarında da olur. Burada topla beraber adama vurdu. Ben hakem olsam verirdim" ifadelerini kullandı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:02
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
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