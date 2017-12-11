Umut çıldırdı!

İlk yarının sonunda verilen penaltı kararına itiraz eden Umut eldivenleri yere çarpınca sarı gördü. Otoriteler penaltı pozisyonu için ikiye ayrıldı

İLK yarının son anlarında Beşiktaş lehine verilen penaltı kararı tartışmalara yol açtı. Umut Bulut'un ceza alanında topu uzaklaştırmak isterken Cenk'in ayağına vurmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu karara çıldıran Umut, uzun süre tepki gösterip bir de üstüne eldivenlerini yere fırlatınca bu kez sarı kart gördü. Hakeme yapılan itirazlara diğer Kayserisporlu futbolcular Kana Bıyık ve Tiago Lopes de eklenince bir anda bu iki oyuncu da sarı kart çıktı. Penaltı kararı içinse otoriteler farklı görüşler ortaya koydu.



'Hem topa hem adama'

Eski hakemlerden Ahmet Çakar, pozisyonunun yüzde 100 penaltı olduğunu söylerken, Erman Toroğlu ise "Umut bu kadar delirdiğine göre boşa değil. Penaltı yok" yorumunda bulundu. Rıdvan Dilmen de kararın doğru olduğunu belirterek "Öyle bir pozisyonki mahalle maçlarında da olur. Burada topla beraber adama vurdu. Ben hakem olsam verirdim" ifadelerini kullandı.