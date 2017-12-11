 Umut Bulut'tan penaltı itirafı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Umut Bulut'tan penaltı itirafı

    Umut Bulut'tan penaltı itirafı

    Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

    "Maça galibiyet için çıkmıştık, öne de geçtik. Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde oynuyoruz, mücadele ediyoruz. İçeride çok iyi oynuyoruz. Tafaftarımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün de bizi çok iyi desteklediler. İnşallah emin adımlarla devam ederiz."

    Umut Bulut'tan penaltı itirafı!

    "Penaltı pozisyonunda ayağına da çarpmışım. Maç esnasında topa vurdum zannediyordum. Ama herkes penaltı diyordur, ben de penaltıydı diyebilirim."

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Umut Bulut'tan penaltı itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN