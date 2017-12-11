Umut Bulut'tan penaltı itirafı
Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Maça galibiyet için çıkmıştık, öne de geçtik. Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde oynuyoruz, mücadele ediyoruz. İçeride çok iyi oynuyoruz. Tafaftarımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün de bizi çok iyi desteklediler. İnşallah emin adımlarla devam ederiz."
Umut Bulut'tan penaltı itirafı!
"Penaltı pozisyonunda ayağına da çarpmışım. Maç esnasında topa vurdum zannediyordum. Ama herkes penaltı diyordur, ben de penaltıydı diyebilirim."
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
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