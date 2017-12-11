 Umut atıyor, Kayseri kaybetmiyor – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Umut atıyor, Kayseri kaybetmiyor

    Umut atıyor, Kayseri kaybetmiyor

    Kayserispor, deneyimli golcüsü 'un bu sezon Süper Lig'de gol attığı 7 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

    Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon 31 lig maçında 4 gol atan , bu sezon ise 15 müsabakada 7 kez fileleri havalandırarak takımına önemli katkı sağladı. Umut, ligde 15 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puan toplayan Kayseri ekibinin bu başarısında önemli pay sahibi oldu.

    Kayserispor, Umut'un gol attığı 7 maçta, 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrılırken, bu müsabakalarda rakip takımlara galibiyet sevinci yaşatmadı. Kayseri ekibi, deneyimli golcünün fileleri havalandırdığı 7 maçta 15 puanı hanesine yazdırdı.

    Gol perdesini ligin 4. haftasında Kayserispor'un Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yendiği maçta açan Umut, sarı-kırmızılı ekibin galip geldiği Antalyaspor (2-0), Gençlerbirliği (2-1) ve Aytemiz Alanyaspor (2-1) karşılaşmaları ile berabere sonuçlanan Fenerbahçe (3-3), Medipol Başakşehir (1-1) ve Beşiktaş (1-1) mücadelelerinde birer kez gol sevinci yaşadı. Umut, ligde 23 gol atan Kayseri ekibinin en skorer ismi durumunda bulunuyor.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:02
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