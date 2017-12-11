Teselli Quaresma’dan

İLK yarını sonunda kart gören isimlerden Tiago Lopes, ikinci devrenin başında Babel'i indirince ikinci sarıdan atıldı. Yine bir süre itirazda bulunan Lopes'i teselli etme görevi ise vatandaşı Quaresma'ya düştü. Portekizli futbolcu, Lopes'in yayına giderek sahadan çıkana kadar kendisiyle konuşup destek verdi.