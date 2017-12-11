 Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı" – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    : "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"

    Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"

    Kayserispor Teknik Direktörü Marius , Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Rumen teknik adam, Beşiktaş karşısında alınan 1-1'lik beraberlikten ötürü mutlu olduğunu söyledi. Takımının 10 kişi kaldıktan sonra 2 kişilik oynadıklarını söyleyen , " Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı" dedi. Sumudica'nın sözleri şöyle:

    HEPSİ BİRER KAHRAMAN
    İlk olarak oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Benim oyuncularımın hepsi teker teker bir kahraman. Bugün her şeylerini ortaya koydular

    Karşımızda Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan alan bir takım var. Şampiyonlar Ligi öncesi, bu maça daha hazır çıkmak için 8 oyuncularını İstanbul'da bıraktılar. Çok mutluyum şu anda.

    Hakem hakkında konuşmayacağım. 10 oyuncuyla çok iyi mücadele ettik, hepsi 2 kişilik oynadılar. Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı.

    Umut Bulut'u kimse istemiyordu. Hiç kimse Umut'un bu kadar gol atacağını düşünmüyordu. Umut Bulut adına çok mutluyum.

    Kimse Umut'un bu kadar gol atmasını beklemiyordu. Daha ilk yarı bitmeden 7 gole ulaştı. Allah, bana böyle büyük bir oyuncuyla çalışma fırsatı sundu.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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