Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra çarpıcı açıklamalar yaptı.
Rumen teknik adam, Beşiktaş karşısında alınan 1-1'lik beraberlikten ötürü mutlu olduğunu söyledi. Takımının 10 kişi kaldıktan sonra 2 kişilik oynadıklarını söyleyen Sumudica, " Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı" dedi. Sumudica'nın sözleri şöyle:
HEPSİ BİRER KAHRAMAN
İlk olarak oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Benim oyuncularımın hepsi teker teker bir kahraman. Bugün her şeylerini ortaya koydular
Karşımızda Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan alan bir takım var. Şampiyonlar Ligi öncesi, bu maça daha hazır çıkmak için 8 oyuncularını İstanbul'da bıraktılar. Çok mutluyum şu anda.
Hakem hakkında konuşmayacağım. 10 oyuncuyla çok iyi mücadele ettik, hepsi 2 kişilik oynadılar. Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı.
Umut Bulut'u kimse istemiyordu. Hiç kimse Umut'un bu kadar gol atacağını düşünmüyordu. Umut Bulut adına çok mutluyum.
Kimse Umut'un bu kadar gol atmasını beklemiyordu. Daha ilk yarı bitmeden 7 gole ulaştı. Allah, bana böyle büyük bir oyuncuyla çalışma fırsatı sundu.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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