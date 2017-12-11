Önce selfie sonra tepki

MAÇTA verilen kararlar birbirinin zıttı iki farklı görüntü ortaya çıkardı. Maç öncesi Kayserili taraftarlarla öz çekim yapan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, devre arasında soyunma odasına giderken ise hedef oldu. Uğurlu atılan maddeler nedeniyle içeriye polis korumasında gidebildi.