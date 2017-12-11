 Önce selfie sonra tepki – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Önce selfie sonra tepki

    Önce selfie sonra tepki
    MAÇTA verilen kararlar birbirinin zıttı iki farklı görüntü ortaya çıkardı. Maç öncesi Kayserili taraftarlarla öz çekim yapan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, devre arasında soyunma odasına giderken ise hedef oldu. Uğurlu atılan maddeler nedeniyle içeriye polis korumasında gidebildi.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Önce selfie sonra tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN