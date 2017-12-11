Kayseri’de görsel şov

SÜPER Lig'de bu sezon aldığı başarılı sonuçlarla maçlarını artık dolu tribünler önünde oynayan Kayserispor, Beşiktaş maçını da dolu tribünlere oynadı. Sarıkırmızılı taraftarlar da, Beşiktaş maçı öncesinde müthiş bir görsel şov sundular. Kendilerine ayrılan bölümleri dolduran taraftarlar, batı kale arkası ve maraton tribünlerinde koreografi yaptı. Kayserisporlu futbolseverler, kartonlarla ''Kapalı kale tribünü'' diye adlandırılan batı kale arkasında Kayserispor'un logosunu ve kuruluş tarihini, maraton tribününde ise "Kayserispor" yazısını oluşturdu.