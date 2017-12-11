Kayseri duvarı
Siyah-beyazlılar, ilk yarıda çok önemli iki fırsatı harcadığı maçta 1 puana razı oldu. Goller Umut Bulut ve penaltıdan Cenk’ten geldi. İkinci yarı 10 kişi kalan Kayserispor müthiş bir direniş sergiledi
İlk yarının sonunda Umut Bulut, Cenk Tosun'u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Cenk skoru eşitledi: 1-1.
FARK 5'E YÜKSELDİ
Kayserispor ikinci yarının başında Lopes'in ikinci sarıdan kızarmasıyla on kişi kalınca, Beşiktaş rakip kaleyi ablukaya aldı. Ancak siyah-beyazlılar iyi kapanan ve müthiş direnen Kayserispor savunmasını bir türlü aşamadı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da 27'şer puana yükseldi. Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile puan farkı 5'e yükseldi.
Sumudica farkı
Romen teknik adam Marius Sumudica, Süper Lig'deki ilk sezonunda Kayserispor ile 15 haftada 27 puan topladı ve 5. sırada kendisine yer buldu (1,8 puan ortalaması).
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:47
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 SENOL HOCANIN CENK INADI SAMPIYONLUGUMUZ MAL OLACAK ARKADAS CENK GOL ATMASI ICIN ILLA PENALTIMI CALINMALI SEN NEGREDOYU OYNATMA BAKALIM HEP
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Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Toplam 2
Yorum
GS Lİ Başarılar. Tek başınada olsa savaşır , pres yapar. Yalnız kolay pozisyonu auta atar zor olanı gol yapar.
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Gemileri yaktı
Toplam 1
Yorum
REAL Hic bir oyuncu kulüpten üstün degildir. Huzurluksuz yapacak kisiye GÜLE GÜLE!!!!!
Kayseri duvarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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