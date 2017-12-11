Kayseri duvarı

Siyah-beyazlılar, ilk yarıda çok önemli iki fırsatı harcadığı maçta 1 puana razı oldu. Goller Umut Bulut ve penaltıdan Cenk’ten geldi. İkinci yarı 10 kişi kalan Kayserispor müthiş bir direniş sergiledi

SÜPER Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenerek zirve ile arasındaki puan farkını azaltan Beşiktaş, Kayserispor'a takılarak yarışta yara aldı: 1-1. Maça daha etkili başlayan siyah-beyazlılar, 9'da Cenk Tosun ile gole yaklaştı. Golcü oyuncunun şutunda kaleci Lung topu ayağıyla çelmeyi başardı. 13'te Umut Bulut taymingini iyi ayarlamayınca topa kafası yerine omuzuyla vurabildi ve fırsatı harcadı. 16'da Beşiktaş adına bu kez Oğuzhan topu boş kale yerine auta yolladı. 31'de Kucher'in ortasına Umut, ayak koyarak Kayserispor'u öne taşıdı: 1-0.

İlk yarının sonunda Umut Bulut, Cenk Tosun'u düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Cenk skoru eşitledi: 1-1.



FARK 5'E YÜKSELDİ

Kayserispor ikinci yarının başında Lopes'in ikinci sarıdan kızarmasıyla on kişi kalınca, Beşiktaş rakip kaleyi ablukaya aldı. Ancak siyah-beyazlılar iyi kapanan ve müthiş direnen Kayserispor savunmasını bir türlü aşamadı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla iki takım da 27'şer puana yükseldi. Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile puan farkı 5'e yükseldi.



Sumudica farkı

Romen teknik adam Marius Sumudica, Süper Lig'deki ilk sezonunda Kayserispor ile 15 haftada 27 puan topladı ve 5. sırada kendisine yer buldu (1,8 puan ortalaması).