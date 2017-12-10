"Maça galibiyet için çıkmıştık, öne de geçtik. Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde oynuyoruz, mücadele ediyoruz. İçeride çok iyi oynuyoruz. Tafaftarımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün de bizi çok iyi desteklediler. İnşallah emin adımlarla devam ederiz."

Umut Bulut'tan penaltı itirafı!

"Penaltı pozisyonunda ayağına da çarpmışım. Maç esnasında topa vurdum zannediyordum. Ama herkes penaltı diyordur, ben de penaltıydı diyebilirim."