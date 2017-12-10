Umut Bulut'tan penaltı itirafı
Kayserispor'un kaptanı Umut Bulut 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"Maça galibiyet için çıkmıştık, öne de geçtik. Sezon başından bu yana istikrarlı bir şekilde oynuyoruz, mücadele ediyoruz. İçeride çok iyi oynuyoruz. Tafaftarımıza çok teşekkür ederim. Gerçekten bugün de bizi çok iyi desteklediler. İnşallah emin adımlarla devam ederiz."
Umut Bulut'tan penaltı itirafı!
"Penaltı pozisyonunda ayağına da çarpmışım. Maç esnasında topa vurdum zannediyordum. Ama herkes penaltı diyordur, ben de penaltıydı diyebilirim."
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:26
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 5
Yorum
adil Aziz yıldırıma kabirde ki sorulardan biri ölürken FB başkanımıydın
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Başkan hakem odasını bastı!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya,,,, "Örnekleri olan bir davranış.. O kişiye ne ceza verdiyseniz , banada aynisini verebilirsiniz" der ve bekler !
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Zengin oldular
Toplam 3
Yorum
beko beşiktaşlı futbolcular şampıyonlar ligi galibiyetlerinde 10 bin euro prim alırken.galatasaraylılar ligde galibiyet başı 25 m euro prim alyor
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