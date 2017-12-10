Rumen teknik adam, Beşiktaş karşısında alınan 1-1'lik beraberlikten ötürü mutlu olduğunu söyledi. Takımının 10 kişi kaldıktan sonra 2 kişilik oynadıklarını söyleyen Sumudica, " Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı" dedi. Sumudica'nın sözleri şöyle:



HEPSİ BİRER KAHRAMAN

İlk olarak oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Benim oyuncularımın hepsi teker teker bir kahraman. Bugün her şeylerini ortaya koydular

Karşımızda Şampiyonlar Ligi'nde 14 puan alan bir takım var. Şampiyonlar Ligi öncesi, bu maça daha hazır çıkmak için 8 oyuncularını İstanbul'da bıraktılar. Çok mutluyum şu anda.

Hakem hakkında konuşmayacağım. 10 oyuncuyla çok iyi mücadele ettik, hepsi 2 kişilik oynadılar. Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı.

Umut Bulut'u kimse istemiyordu. Hiç kimse Umut'un bu kadar gol atacağını düşünmüyordu. Umut Bulut adına çok mutluyum.

Kimse Umut'un bu kadar gol atmasını beklemiyordu. Daha ilk yarı bitmeden 7 gole ulaştı. Allah, bana böyle büyük bir oyuncuyla çalışma fırsatı sundu.