Yenmediğimiz kalmadı

Kara Kartal’a Avrupa’da başarılar dileyen Erol Bedir, geçen sezondan beri yenmedikleri takım kalmadığını vurgulayıp, “Taraftarımızın önünde mutlak galip gelmek istiyoruz” dedi

SÜPER Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen ve şampiyonluk yarışına ortak olan Kayserispor, pazar günü evinde ağırlayacağı Beşiktaş'a gözünü çevirdi. Başkan Erol Bedir, sezonun ilk maçından itibaren oynadıkları her takımı ligin en iyi takımı olarak kabul edip ona göre hazırlandıklarını belirtirken, "Şehri, takımı ve taraftarımızı buna göre motive etmeye çalışıyorum. Hocamızla da bu yönde konuşmalarımız, görüşmelerimiz olacak. Eğer bir şey olduğumuzu iddia ediyorsak, bir yerlere gelebiliriz diye aklımızdan bir şeyler geçiyorsa hiçbir takımın gücüne, adına, sanına ve geçmişine bakmaksızın galip gelmek ve puanlar almak zorundayız" yorumunu yaptı.



HAYALDİ GERÇEK OLDU

GEÇEN sezon göreve geldikleri ocak ayından bugüne ligde yenmedikleri büyük bütçeli takım kalmadığına dikkati çeken Bedir, "Bunlar önce insanlara hayal gibi geliyor ama maç bittikten sonra 'böyle olabiliyormuş' diyorlar. Yenmediğimiz takım kalmadı. Dolayısıyla heyecan olarak Beşiktaş çok güçlü gelebilir. Onlara Avrupa'da başarı diliyoruz Türkiye'nin gururu oldular, ama biz Kayseri'de taraftarımızın önünde mutlak galip gelmek istiyoruz. Mutlak galip gelmek istiyoruz derken futbol kuralları içerisinde mücadele ederek galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.