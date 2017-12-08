Yenmediğimiz kalmadı
Kara Kartal’a Avrupa’da başarılar dileyen Erol Bedir, geçen sezondan beri yenmedikleri takım kalmadığını vurgulayıp, “Taraftarımızın önünde mutlak galip gelmek istiyoruz” dedi
HAYALDİ GERÇEK OLDU
GEÇEN sezon göreve geldikleri ocak ayından bugüne ligde yenmedikleri büyük bütçeli takım kalmadığına dikkati çeken Bedir, "Bunlar önce insanlara hayal gibi geliyor ama maç bittikten sonra 'böyle olabiliyormuş' diyorlar. Yenmediğimiz takım kalmadı. Dolayısıyla heyecan olarak Beşiktaş çok güçlü gelebilir. Onlara Avrupa'da başarı diliyoruz Türkiye'nin gururu oldular, ama biz Kayseri'de taraftarımızın önünde mutlak galip gelmek istiyoruz. Mutlak galip gelmek istiyoruz derken futbol kuralları içerisinde mücadele ederek galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:35
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Avcı: Avrupa'da çok deneyim kazandık
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞ bırak bu işleri apdullah efendi bjk maçı var diye avrupadaki maça yedeklerle gittin ! vizyonsuzsun ne yazık ki !
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Frank Lampard: "Herkes Beşiktaş'a bakacak"
Toplam 10
Yorum
carsıkonya Lampart efendi tıpkı Porto Ve Monaco da aynı senin ağzından konuşuyordu sonuç ortada biat ettiler :)
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Şenol Güneş zirveye çıktı
Toplam 5
Yorum
ismail ta eskilerden beri diyorum şenol güneş türk futbolunun bir numaralı ismidir
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