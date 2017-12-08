 Miniklerden zirve mesajı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Miniklerden zirve mesajı

    Miniklerden zirve mesajı
    Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile yapacağı kritik maçın hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda sürpriz ziyaretçileri vardı. Minik öğrenciler, sarı-kırmızılı futbolculara moral ve destek vermek amacıyla tesislere geldi. Futbolcular, çalışma öncesinde tesisleri ziyaret eden minik öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Minikler, "Zirve yarışında Kayserisporumuza başarılar dileriz" pankartını açarak futbolcularla objektiflerin karşısına geçti ve şampiyonluk mesajı verdi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
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