Kayserispor’a PFDK şoku!

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, Kayserisporlu Deniz Türüç ve kaleci Lung'a Alanyaspor maçı sonrasında soyunma odası koridorlarında çıkan olaylarda sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verdi. İki oyuncu da pazar günü Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. A Spor'a konuşan Başkan Erol Bedir, "Tahkim'e itirazımızı yapıyoruz. Görüntülerde Lung olmamasına, bunu savunmamızda detaylı göstermemize rağmen ceza alması hatalı bir karar. Oyuncu olaya karışmadan soyunma odasına gidiyor" dedi.