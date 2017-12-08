 Kayserispor’a PFDK şoku! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Kayserispor’a PFDK şoku!

    Kayserispor’a PFDK şoku!
    PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, Kayserisporlu Deniz Türüç ve kaleci Lung'a Alanyaspor maçı sonrasında soyunma odası koridorlarında çıkan olaylarda sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası verdi. İki oyuncu da pazar günü Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. A Spor'a konuşan Başkan Erol Bedir, "Tahkim'e itirazımızı yapıyoruz. Görüntülerde Lung olmamasına, bunu savunmamızda detaylı göstermemize rağmen ceza alması hatalı bir karar. Oyuncu olaya karışmadan soyunma odasına gidiyor" dedi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
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