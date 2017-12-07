Sumudica iddialı
LİGDE 6 haftadır bileği bükülmeyen Kayseri, evindeki Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor. Teknik Direktör Marius Sumudica, "Bizim de kaybedecek bir şeyimiz yok, sahaya çıkıp her şeyimizi vereceğiz. Çok zor bir maç bizi bekliyor" dedi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:46
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