 Kayserispor'da maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    'da maçı hazırlıkları sürüyor

    Kayserispor'da maçı hazırlıkları sürüyor

    Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan , hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

    , Süper Lig'in 15. haftasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligin üst sırasını ilgilendiren ve iki formda ekibin karşı karşıya geleceği mücadele 12 Aralık Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun güçlü adayı ve kendisiyle aynı puana sahip Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

    Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular, antrenmanda düz koşunun ardından kondisyon çalıştı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:46
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