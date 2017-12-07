 Erol Bedir: İtiraz edeceğiz – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Erol Bedir: İtiraz edeceğiz

    Erol Bedir: İtiraz edeceğiz

    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç ve Lung'a verilen cezalara itiraz edeceklerini açıkladı.

    Başkan Bedir, Deniz Türüç'ün cezayı hakketmediğini söylerken, cezaya itirazda bulunacaklarını kaydetti. Erol Bedir, "PFDK, Deniz ve Lung'a birer maç ceza verdi ama Beşiktaş'a karşı oynayıp oynamayacağı Tahkim Kurulu'ndan sonra belli olacak. Bugün itirazımızı yapıyoruz. Muhtemelen yarın tahkim toplanır ve bir karar verir. Bir takım delillerle itiraz ediyoruz. "Görüntülerde Lung olmamasına rağmen, bunu savunmamızda detaylıca göstermemize rağmen Lung'un ceza alması hatalı bir karar. Oyuncu olaya karışmadan soyunma odasına gidiyor" ifadelerini kullandı..
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Erol Bedir: İtiraz edeceğiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN