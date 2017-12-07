Erol Bedir: İtiraz edeceğiz

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç ve Lung'a verilen cezalara itiraz edeceklerini açıkladı.

Başkan Bedir, Deniz Türüç'ün cezayı hakketmediğini söylerken, cezaya itirazda bulunacaklarını kaydetti. Erol Bedir, "PFDK, Deniz ve Lung'a birer maç ceza verdi ama Beşiktaş'a karşı oynayıp oynamayacağı Tahkim Kurulu'ndan sonra belli olacak. Bugün itirazımızı yapıyoruz. Muhtemelen yarın tahkim toplanır ve bir karar verir. Bir takım delillerle itiraz ediyoruz. "Görüntülerde Lung olmamasına rağmen, bunu savunmamızda detaylıca göstermemize rağmen Lung'un ceza alması hatalı bir karar. Oyuncu olaya karışmadan soyunma odasına gidiyor" ifadelerini kullandı..