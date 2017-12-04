Sumudica'ya yumruk!
Süper Lig 14. haftasında Alanyaspor ile Kayserispor arasında oynanan maçın ardından ortalık karıştı.
Kayserispor'un 90+3'te Umut Bulut'un attığı golle aldığı galibiyetin ardından ortalık savaş alanına döndü.
Alanyasporlu futbolcular Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica ve futbolcu Sapunaru'ya saldırdı. Saldırıya uğrayan Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'nın olaylar sonrası burnu kanadı ve tercümanı Yunus Akbulut da hastaneye kaldırıldı.
"Tercüman Yunus Akbulut'un burnu kırıldı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, mücadele sonrası yaptığı açıklamada 'Keşke yenilseydik de böyle üzücü bir olay yaşanmasaydı' dedi. İşte Erol Bedir'in mücadele sonrası A Spor'a yaptığı açıklamalar:
"Maç bittikten sonra Alanyaspor'un kaleci antrenörü, antrenörümüze ve futbolcularımıza saldırdı. Soyunma odasında iki yaralı arkadaşımızın tedavisiyle ve tutanakla uğraşıyoruz. Keşke yenilseydik de bu üzücü olay yaşanmasaydı"
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
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gssss dalgami geciyon adammi seciyon baskan? stresten bitttik millet dalga geciyor/ zayif takimlari yen guclulere yenil/galatasaray budegil baskan
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