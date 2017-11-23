“Zafere 3 gün var”
Kayserispor Kulübü Başkanı Dr. Erol Bedir, Süper Lig’in 13. haftasında karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulunarak; “Zafere 3 gün var” dedi.
Taraftarlara sürpriz
Maça gelecek olan taraftarlara Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından 10 bin adet boyunluk ve bere yaptırıldığını sözlerine ekleyen Başkan Bedir, "Bu inanç ve kazanma azmiyle çıkacağımız Başakşehir maçına şehrimizden büyük ilgi bulunmakta olup, her kişi veya kuruluş bu başarı için katkı vermeye çalışmaktadır. Bu gayeye matuf olmak üzere Kayseri Organize Sanayi Bölge Başkanlığımız havaların da biraz soğuk olabileceğini hesap ederek 10 bin adet boyunluk ve bere yaptırmış olup Başakşehir maçına gelecek (localar ve protokol hariç ) ilk 10 bin taraftarımıza statta dağıtılacaktır. Bu vesile ile Kayseri Organize Sanayi Bölge Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu ve benzeri desteklerin maddi boyutundan ziyade sahiplenme, aidiyet hissetme, bizlerle birlikte taraftar ve takımı motive etme fonksiyonu daha ön planda olup diğer kişi ve kurumları da bu tip değişik desteklere davet ediyoruz. Bu vesile ile bütün hemşerilerimizi ve şehrin tüm dinamiklerini pazartesi akşamı maça davet ediyoruz. Büyük taraftarımızın 90 dakika boyunca sürecek olan küfürsüz ve hakaret içermeyen desteği ile Başakşehir'i yeneceğimize ve Türkiye gündemine oturacağımıza inancımız tamdır" diye konuştu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:13
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Bedelsiz başarı!
Toplam 11
Yorum
CELAL BIDE 5 MIL 5 MIL BASIP ALDIKLARINI YAZARSANIZ LTF HANGISI TUTMUS FRANCO MEDEL MITROVIC MILOSEVIC NEGREDO
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Giuliano 5-1 yenilen G.Saray için bakın ne dedi
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY BOGASI NERESİ İYİYMİŞ GÜÇLÜYMÜŞ KENDİ SAHALARINDA JOHSENİN BUZ GOLÜNÜ, DENAYERİN KIRMIZISINI VERMEYEN CÜNEYTE DUA ETSİNLER LİGİN KADERİYLE OYNADI
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Okay 11’e dönüyor
Toplam 1
Yorum
Trabzonlu Dönsün tabi, dönsün de onun dönüşüyle gevşeyecek olan Trabzonspor orta sahası yeni mağlubiyetlere yelken açsın. Şu adamı bir şey sanmayın...
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