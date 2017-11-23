"Taraftarımıza sürprizlerimiz olacak"
Kayserispor, ligin 13. haftasında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına aralıksız devam ederken, Genel Menajer Erdem Kemaloğlu, "Umarım taraftarımızın desteğiyle bu maçtan da 3 puan alırız" dedi.
Deniz Türüç: "Büyük mağlubiyet aldığımızı unutmadık, telafi etmek istiyoruz"
Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç ise ligin en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynayacaklarını fakat kendilerine güvendiklerini belirtti. Özgüvenlerinin yerinde olduğunu kaydeden Türüç, "Başakşehir şu anda ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. İyi analiz edip maçta elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Herkes iki kişilik koşmalı. Gerçekten çok zor bir maç olacak. Ama biz kendimize güveniyoruz, özgüvenliyiz. Orada büyük bir mağlubiyet aldığımızı unutmadık, onu telafi etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Menajer Kemaloğlu: "Taraftarımıza sürprizlerimiz olacak"
Kulüp Genel Menajeri Erdem Kemaloğlu da yaptığı açıklamada taraftarların desteğiyle maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini vurguladı. Maça gelecek taraftarlara çeşitli hediyeler hazırladıklarını ifade eden Kemaloğlu, "Bu hafta çok önemli. Geçen haftaki galibiyetin de bir anlamı olması için taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Bu maçta çok ciddi bir taraftar sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyorum. O yönde de taraftarımıza bazı sürprizler hazırlıyoruz, hediyelerimiz olacak. 30 bin olur ama en aşağı 25 bin taraftarımızın olmasını temenni ediyoruz. Umarım taraftarımızın desteğiyle bu maçtan da 3 puan alırız" diye konuştu.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması 27 Kasım saat 20.00'de Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi Kayserispor topladığı 22 puanla puan cetvelinde 4. sırada bulunurken Medipol Başakşehir ise 26 puanla aynı puana sahip Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:31
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6 kilo et yediler!
Toplam 8
Yorum
karakartal Fazlasıyla hakettiler dinlenmeyi
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Beşiktaş'ta Leipzig maçı alarmı
Toplam 2
Yorum
BJK Beşiktaş için grubun bence en zor deplasman maçı olacak, beraberlik iyi sonuç olur mağlubiyet almadan gruptan çıkmış olur.
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Bedelsiz başarı!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ helal kardeşim lafı gediğine oturttun ! bize söyleyecek bir şey yok bu bukalemunlar renkten renge giriyor cl maçlarında KUDURUN KUDURUN !
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