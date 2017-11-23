Kayserispor, ligin 13. haftasında konuk edecekleri Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına aralıksız devam ederken, Genel Menajer Erdem Kemaloğlu, "Umarım taraftarımızın desteğiyle bu maçtan da 3 puan alırız" dedi.

Kayserispor, ligde deplasmanda 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından önümüzdeki hafta karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica gözetimindeki antrenmanda takım kondisyon depolarken topla birlikte çalışarak antrenmana devam etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu Güray Vural, zor bir maç olacağını ancak kendilerinin de iyi bir takım olduğunu söyledi. Vural, "Bu ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Hem kalite hem de oyun olarak gerçekten çok iyiler. Geçen hafta da Galatasaray karşısında bunu bir kez daha gösterdiler. Ama bizim de iyi bir gidişatımız var. Özellikle iç sahada bunu daha da ön plana çıkartıyoruz. Taraftarlarımızla beraber baskı kurup güzel oyunlar oynuyoruz. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Evet rakibimiz güçlü ama biz de iyi bir takımız. İnşallah yine 3 puanla kapatacağız" dedi.



Deniz Türüç: "Büyük mağlubiyet aldığımızı unutmadık, telafi etmek istiyoruz"

Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç ise ligin en iyi takımlarından bir tanesine karşı oynayacaklarını fakat kendilerine güvendiklerini belirtti. Özgüvenlerinin yerinde olduğunu kaydeden Türüç, "Başakşehir şu anda ligin en güçlü takımlarından bir tanesi. İyi analiz edip maçta elimizden gelenin fazlasını yapmalıyız. Herkes iki kişilik koşmalı. Gerçekten çok zor bir maç olacak. Ama biz kendimize güveniyoruz, özgüvenliyiz. Orada büyük bir mağlubiyet aldığımızı unutmadık, onu telafi etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Menajer Kemaloğlu: "Taraftarımıza sürprizlerimiz olacak"

Kulüp Genel Menajeri Erdem Kemaloğlu da yaptığı açıklamada taraftarların desteğiyle maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini vurguladı. Maça gelecek taraftarlara çeşitli hediyeler hazırladıklarını ifade eden Kemaloğlu, "Bu hafta çok önemli. Geçen haftaki galibiyetin de bir anlamı olması için taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Bu maçta çok ciddi bir taraftar sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyorum. O yönde de taraftarımıza bazı sürprizler hazırlıyoruz, hediyelerimiz olacak. 30 bin olur ama en aşağı 25 bin taraftarımızın olmasını temenni ediyoruz. Umarım taraftarımızın desteğiyle bu maçtan da 3 puan alırız" diye konuştu.



Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması 27 Kasım saat 20.00'de Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi Kayserispor topladığı 22 puanla puan cetvelinde 4. sırada bulunurken Medipol Başakşehir ise 26 puanla aynı puana sahip Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada yer alıyor.