İlk 6 aşkına

Teknik Direktör Marius Sumudica, “Oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. İyi bir maç çıkarmalarını bekliyorum. Eğer bu maçta puanlar alırsak devreyi ilk 6 arasında kapatabiliriz” dedi

BAŞKENT'te G.Birliği'ni devirip yenilmezlik serisini 4'e çıkaran ve ligde averajla 4. sıraya yerleşen Kayserispor, zirve adayı M.Başakşehir'den çekinmiyor. Sarı-kırmızılı takımın Rumen Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbul ekibini konuk edecekleri maçta, takımının iyi bir performans ortaya koyacağına inandığını söyledi.



MODELİM BAŞAKŞEHİR

TURUNCU-lacivertlilere ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya başarılarından dolayı saygı duyduğunu ifade eden Sumudica, "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i ligin en iyi iki takımı olarak söyleyebilirim. Biz de takım olarak iyi bir zamandayız, iyi bir dönemden geçiyoruz. Bu maça çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Bu maç bizim için de rakibimiz için de kolay olmayacak. Başakşehir'in hocasının yaptığı gibi normal bir takımı alıp ben de Kayserispor'u Başakşehir gibi başarılı bir takım haline getirmeye çalışıyorum. İyi futbolcularımız var. Oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. İyi bir maç çıkarmalarını bekliyorum. Eğer bu maçta puanlar alırsak devreyi ilk 6 arasında kapatabiliriz" diye konuştu.