İlk 6 aşkına
Teknik Direktör Marius Sumudica, “Oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. İyi bir maç çıkarmalarını bekliyorum. Eğer bu maçta puanlar alırsak devreyi ilk 6 arasında kapatabiliriz” dedi
MODELİM BAŞAKŞEHİR
TURUNCU-lacivertlilere ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya başarılarından dolayı saygı duyduğunu ifade eden Sumudica, "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i ligin en iyi iki takımı olarak söyleyebilirim. Biz de takım olarak iyi bir zamandayız, iyi bir dönemden geçiyoruz. Bu maça çok iyi bir şekilde hazırlanacağız. Bu maç bizim için de rakibimiz için de kolay olmayacak. Başakşehir'in hocasının yaptığı gibi normal bir takımı alıp ben de Kayserispor'u Başakşehir gibi başarılı bir takım haline getirmeye çalışıyorum. İyi futbolcularımız var. Oyuncularıma gerçekten çok inanıyorum. İyi bir maç çıkarmalarını bekliyorum. Eğer bu maçta puanlar alırsak devreyi ilk 6 arasında kapatabiliriz" diye konuştu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:05
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
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