 ‘Kayseri’de şehrin desteğini aldık’ – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    ‘Kayseri’de şehrin desteğini aldık’

    ‘Kayseri’de şehrin desteğini aldık’
    G.BİRLİĞİ zaferiyle tırmanışını sürdüren Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, birlik-beraberlik vurgusu yaptı. Bedir, "Bin seyirciden 20 bine, şehrin tamamen yalnızlığa itilmiş kulübünden, şu anda telefonlarla, dualarla, alkışlarla şehrin desteğine sahip olmuş bir Kayserispor'a geldik" dedi.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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