‘Kayseri’de şehrin desteğini aldık’

G.BİRLİĞİ zaferiyle tırmanışını sürdüren Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, birlik-beraberlik vurgusu yaptı. Bedir, "Bin seyirciden 20 bine, şehrin tamamen yalnızlığa itilmiş kulübünden, şu anda telefonlarla, dualarla, alkışlarla şehrin desteğine sahip olmuş bir Kayserispor'a geldik" dedi.