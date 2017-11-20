 Kayseri doludizgin – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Kayseri doludizgin

    Kayseri doludizgin

    Dört maçtır bileği bükülmeyen Sumudica’nın öğrencileri fırtına gibi esmeye devam ediyor. G.Birliği’ne konuk olan sarı-kırmızılılar, Umut ve Boldrin’in golleriye 2-1 kazanarak puanını 22’ye yükseltti

    Sezonun flaş ekibi Kayserispor, 12. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği engelini aşmayı da başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 28'de Umut'un kafasıyla 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlılar bu gole 32'de Jailton'la karşılık verdi: 1-1. 57'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin, Hopf'u mağlup etti: 2-1. Kalan sürede başka gol olmayınca Kayseri, puanını 22'ye yükseltti. UMUT golleri 4'ledi sarı-kırmızılı takımın golcüsü Umut Bulut, 28'deki golüyle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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