Kayseri doludizgin

flaş ekibi, 12. hafta mücadelesindeengelini aşmayı da başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan28'de'un kafasıyla 1-0 öne geçti.bu gole 32'de'la karşılık verdi: 1-1. 57'de kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen, Hopf'u mağlup etti: 2-1. Kalan sürede başka gol olmayıncatakımın golcüsü, 28'deki golüyle bu sezon 4. kez rakip fileleri havalandırdı.