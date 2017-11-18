Kayseri’den Gençler’e teşekkür

KAYSERİSPOR, yarın Ankara'da karşılaşacağı Gençlerbirliği'ne misafir tribünün kapasitesini arttırdığı için teşekkür etti. Sarı-kırmızılılar, resmi internet sitelerinden yaptıkları açıklamada, Başkent ekibine bir teşekkür mesajı yayımladı.