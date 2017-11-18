 Kayseri’den Gençler’e teşekkür – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Kayseri’den Gençler’e teşekkür

    Kayseri’den Gençler’e teşekkür
    KAYSERİSPOR, yarın Ankara'da karşılaşacağı Gençlerbirliği'ne misafir tribünün kapasitesini arttırdığı için teşekkür etti. Sarı-kırmızılılar, resmi internet sitelerinden yaptıkları açıklamada, Başkent ekibine bir teşekkür mesajı yayımladı.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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