Flaş iddia: Arda-Mbappe takası!
Barcelona'nın Mbappe için Monaco ile Arda Turan ve ciddi bir miktar para karşılığında anlaştığı ancak Fransız futbolcunun bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.
''MBAPPE İSTEMEDİ''
Fransız basınında yer alan habere göre; Barcelona, Kylian Mbappe için Monaco ile Arda Turan ve bir miktar para karşılığı anlaştı.
Haberde; PSG'ye transfer olmak isteyen Mbappe'nin, bu transferi engellediği ve Arda'nın son anda takımda kaldığı iddia edildi. Kylian Mbappe'nin bu transfer teklifini kabul etmemesi üzerine ise Arda Turan Barcelona'da kalırken, Ousmane Dembele'nin Katalan ekibine transferi gerçekleşti.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:41
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Fenerbahçeli oyunculardan flaş açıklama
Toplam 13
Yorum
05 FENERBAHCE YORUM YAZARKEN NEDEN HEMEN KIRICI OLMAYA VE HAKARETE VARAN YORUMLAR YAZIYORSUNUZ BÜTÜN KULÜPLER BERABER ORTAK KARAR ALIP GİTMİYORUZ DENİLSE
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''Öz güvenim yükseliyor''
Toplam 2
Yorum
Böyle İyi Kardeşim sen devam et sen böyle oldukça senden kimse forma alamaz, kartal yuvasından alır.
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Barcelona tepkisi
Toplam 21
Yorum
ömer parti kur oy verelim be fiko başkan
Flaş iddia: Arda-Mbappe takası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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