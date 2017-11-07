 Flaş iddia: Arda-Mbappe takası! – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Flaş iddia: Arda-Mbappe takası!

    Flaş iddia: Arda-Mbappe takası!

    Barcelona'nın Mbappe için Monaco ile ve ciddi bir miktar para karşılığında anlaştığı ancak Fransız futbolcunun bu teklifi kabul etmediği iddia edildi.

    Transfer döneminde adı sık sık Galatasaray ile anılın 'ın Monaco'ya transferini gerçekleştirmek üzere olduğu ancak son anda Mbappe'nin bu transferi engellediği ortaya çıktı.

    ''MBAPPE İSTEMEDİ''
    Fransız basınında yer alan habere göre; Barcelona, Kylian Mbappe için Monaco ile Arda Turan ve bir miktar para karşılığı anlaştı.

    Haberde; PSG'ye transfer olmak isteyen Mbappe'nin, bu transferi engellediği ve Arda'nın son anda takımda kaldığı iddia edildi. Kylian Mbappe'nin bu transfer teklifini kabul etmemesi üzerine ise Arda Turan Barcelona'da kalırken, Ousmane Dembele'nin Katalan ekibine transferi gerçekleşti.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Flaş iddia: Arda-Mbappe takası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.