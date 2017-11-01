Rakip seçmiyoruz

Kadıköy’de Fenerbahçe karşısında 3-1’den geri dönen sarı-kırmızılılarda Başkan Bedir, “İçeride dışarıda kendi oyunumuzu oynamaya, yenilmemeye, galip gelmeye çalışıyoruz” dedi

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışı yapan F.Bahçe'yle 3-3 berabere kalan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, başarılarının arkasında yatan gerçekleri anlattı. Kayserispor Başkanı, "F.Bahçe gerçekten Türk futbolunun lokomotiflerinden biri. Kadıköy'de oynamak hiç de kolay değil. Sahaya çıktık oynadık, öne geçtik, geriye düştük ama mücadeleyi hiç bırakmadık. İçeride dışarıda kendi oyunumuzu oynamaya, yenilmemeye, galip gelmeye çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz, sahada mücadele etmeden, ter akıtmadan hiçbir şey olmayacağını düşünüyoruz" yorumunu yaptı.



FENER'DEN ÇOK KOŞTUK

MAÇTA Fenerbahçe'den çok ve etkili koştuklarını işaret eden Bedir, "115-116 km mesafe kat etmişiz, Fenerbahçe ise bildiğim kadarıyla 110 km koşmuş. Bunu yaparsanız kaliteli ayaklarınız da varsa sonuç ortaya çıkar. Maçta golün son saniyede olması, bizim açımızdan 1 puan almanın sevincini biraz daha artırdı. Gerçekten gece yarısı olmasına rağmen Kayseri'den o kadar çok tebrik, teşekkür telefonu aldım ki sanki maçı Kayseri'de oynamış gibi olduk" diye konuştu.