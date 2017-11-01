Asamoah'ın golü Gana'da yankı buldu
Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında Asamoah Gyan'ın 90+5'te attığı gol, Gana'da büyük sevinçle karşılandı. Asamoah'ın ailesi ve yakınları çektikleri videoyu Kayserispor camiasıyla paylaştı.
Ganalı dünya yıldızının attığı gol, ülkesinde de büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Asamoah Gyan'ın ailesi ve arkadaşları Gana'da 90+5'te atılan golün sevincini yaşadı. Gana'da çekilen ve Kayserispor taraftarları ile paylaşılan görüntü 13 bin kişi tarafından beğenildi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:40
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Tudor o oyuncuyu sildi!
Toplam 13
Yorum
gs1905 Geng Ergüne-transferde GS-da futboldan anlamayan insanlar transfer yapır-Denayerin GS-gelmesi böyük bir xata.
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Başakşehir'in rakibi Hoffenheim
Toplam 1
Yorum
BJKLİ hadi çıkın as kadro ile hadi :)
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‘Dudak okuma’ isyanı çıktı!
Toplam 32
Yorum
BJKLİ hokomler tff BEŞİKTAŞ ı kolluyor diyenler burdamı acaba ?
Asamoah'ın golü Gana'da yankı buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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