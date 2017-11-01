 Asamoah'ın golü Gana'da yankı buldu – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Asamoah'ın golü Gana'da yankı buldu

    Asamoah'ın golü Gana'da yankı buldu

    Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşmasında Asamoah Gyan'ın 90+5'te attığı gol, Gana'da büyük sevinçle karşılandı. Asamoah'ın ailesi ve yakınları çektikleri videoyu Kayserispor camiasıyla paylaştı.

    Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayan Kayserispor'da uzun süren sakatlığının bitmesinin ardından Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, Mendes'in yerine 73. dakikada oyuna dahil oldu. Asamoah Gyan 90+5. dakikanın son saniyelerinde sarı-kırmızılı takıma bir puanı getiren golü atarak camianın büyük bir sevinç yaşamasına neden oldu.

    Ganalı dünya yıldızının attığı gol, ülkesinde de büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Asamoah Gyan'ın ailesi ve arkadaşları Gana'da 90+5'te atılan golün sevincini yaşadı. Gana'da çekilen ve Kayserispor taraftarları ile paylaşılan görüntü 13 bin kişi tarafından beğenildi.



    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:40
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