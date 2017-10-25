Kayseri geçilmez

Evinde oynadığı maçlarda rakiplerine sahayı dar eden Kayserispor, Kadir Has’ta çıktığı 5 maçın 4’ünü kazandı. Sarı-kırmızılı takım, ligde topladığı 17 puanın 13’ünü evinde aldı; 10 gol atıp sadece 3 gol yedi

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Kayserispor, bu sezon kendi evinde rakiplerine yenilmiyor. Sarıkırmızılı kulüp sahasında çıktığı 5 lig karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Kayseri ekibi, seyircisi önünde Göztepe'yi 1-0, Antalyaspor'u 2-0, Bursaspor'u 3-1 ve son maçında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldı. Ligde 9 hafta sonunda 17 puana ulaşan Kayserispor, bu puanların 13'ünü iç sahada kazanırken, deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 4 puanı hanesine yazdırdı.



3 TAKIMDAN BİRİ

Sarı-kırmızılı takım, iç sahada 13'er puan toplayan Galatasaray ve Akhisarspor ile bu alanda liderliği paylaşıyor. Öte yandan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Konya zaferiyle üst sıralardaki yerlerini korumanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bedir, göze hoş gelen iyi futbol oynadıklarını kaydedip "İç saha maçlarında rakiplerimize puan yüzü göstermiyoruz" dedi.



TARAFTARA TEŞEKKÜR

Bedir, son dönemde taraftardan yoğun destek gördüklerini de dile getirdi. Bedir, "Sahamızda son haftaya kadar yaklaşık 18 bin taraftar ortalamasına oynuyorduk. Konyaspor maçında ise bu sayı yaklaşık 24 bine ulaştı. Böyle olunca da rakipler için Kayseri deplasmanı kolay geçmiyor" ifadesini kullandı.





Sarı-kırmızılılara değişim iyi geldi

Kayserispor sezona ismine aşina olmadığımız Marius Sumudica yönetiminde büyük bir değişimle girdi, ilk karşılaşmada Galatasaray'a 4-1 yenildi. Değişimler sancılıdır, ama Kayserispor bunu çok iyi atlattı. Transferler de çok kısa sürede takıma uyum sağladı ve sarı-kırmızılılarda sistem çabuk oturdu. Buna bir de iç sahada 5 maçta kazanılan 13 puan eklendi. Kayserispor'un şu ana kadarki başarısının ana faktörü oldu diyebiliriz.



Mini yorum: Murat Demiryas