Kayseri geçilmez
Evinde oynadığı maçlarda rakiplerine sahayı dar eden Kayserispor, Kadir Has’ta çıktığı 5 maçın 4’ünü kazandı. Sarı-kırmızılı takım, ligde topladığı 17 puanın 13’ünü evinde aldı; 10 gol atıp sadece 3 gol yedi
3 TAKIMDAN BİRİ
Sarı-kırmızılı takım, iç sahada 13'er puan toplayan Galatasaray ve Akhisarspor ile bu alanda liderliği paylaşıyor. Öte yandan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Konya zaferiyle üst sıralardaki yerlerini korumanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bedir, göze hoş gelen iyi futbol oynadıklarını kaydedip "İç saha maçlarında rakiplerimize puan yüzü göstermiyoruz" dedi.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Bedir, son dönemde taraftardan yoğun destek gördüklerini de dile getirdi. Bedir, "Sahamızda son haftaya kadar yaklaşık 18 bin taraftar ortalamasına oynuyorduk. Konyaspor maçında ise bu sayı yaklaşık 24 bine ulaştı. Böyle olunca da rakipler için Kayseri deplasmanı kolay geçmiyor" ifadesini kullandı.
Sarı-kırmızılılara değişim iyi geldi
Kayserispor sezona ismine aşina olmadığımız Marius Sumudica yönetiminde büyük bir değişimle girdi, ilk karşılaşmada Galatasaray'a 4-1 yenildi. Değişimler sancılıdır, ama Kayserispor bunu çok iyi atlattı. Transferler de çok kısa sürede takıma uyum sağladı ve sarı-kırmızılılarda sistem çabuk oturdu. Buna bir de iç sahada 5 maçta kazanılan 13 puan eklendi. Kayserispor'un şu ana kadarki başarısının ana faktörü oldu diyebiliriz.
Mini yorum: Murat Demiryas
- 25 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:03
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Negredo bilmecesi
Toplam 11
Yorum
HCK / BJK ARKADAŞLAR NEGREDO; ABOUBAKAR,GOMEZVE DEMBABA'DAN ÜSTÜN ANCAK BAŞLANGIÇ YAPAMADI. KENDİSİNEDE PAS VERİLMİYOR ANCAK NEGREDO ASİST YAPIYOR
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Lato sınıfta kaldı
Toplam 4
Yorum
Meth35 latovleviccide ısrar bırakılıp linnes banko olmalı.belhanda defansa yardım ediyo olabilir ama yetersiz ve etkisiz.ndiaye 10 numara pozisyonunda oynatılmalı fernandonun yanına selçuk serbest oyuncu olarak denenmeli.suan kadromuzdaki aksıyan yönler bunlar.birde su 3 lü defans kurgusunda vazgeçilmeli.
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 13
Yorum
arsen l. BJK size danışacak değil.Efendiliğini siz tartamazsınız.Gereği neyse yapar.Sizin için yapmaz yani..........
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