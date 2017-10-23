Umut Bulut'un mücadelesi büyük alkış aldı
Kayserispor'un Atiker Konyaspor karşılaşmasında oyunun başından sonuna kadar mücadele eden Umut Bulut, taraftarlardan büyük alkış aldı.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Umut Bulut topu Konya defansından kaparak müsait pozisyondaki Deniz Türüç'e verdi. Ali Turan'ı çalımlayan Deniz Türüç kaleci Serkan ile baş başa kaldı. Deniz Türüç'ün vuruşunda top kaleci Serkan'dan döndü. 64. dakikada ise orta sahada pres yapan Umut Bulut kaptığı topu Deniz Türüç'e verdi. Deniz Türüç müsait pozisyondaki Mendes'e ara pası attı. Topla ceza sahasına giren Mendes farkı ikiye çıkardı. 2-0
Umut Bulut'un orta sahada verdiği bu mücadele taraftarlardan büyük alkış aldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:52
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Umut Bulut'un mücadelesi büyük alkış aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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