Kayseri'den kaçış yok
Sarı-kırmızılı takım, evinde konuk ettiği Atiker Konya’yı Deniz Türüç (pen.) ve Mendes’in attığı gollerle yenerek puanını 17’ye yükseltti. Konya 6’ncı mağlubiyetini aldı
ÖMER ALİ'NİN GOLÜ YETMEDİ
64'te Mendes farkı ikiye taşıdı. Ömer Ali Şahiner'in 90+1'deki golü Konyaspor'a puan için yetmedi. Kayserispor ligdeki 5. galibiyetini alırken, Atiker Konyaspor ise bu sezon 6. kez sahadan yenik ayrıldı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Kayseri'den kaçış yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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