Kayak Federasyonu'ndan koronavirüs açıklaması! "İptal ettik"
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ardından Sarıkamış, Erciyes ve Palandöken kupaları gibi uluslararası yarışmaları iptal ettiklerini duyurdu.
Türkiye Kayak Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan Sarıkamış, Erciyes ve Palandöken'de yapılacak olan uluslararası yarışmalar koronavirüs dolayısıyla iptal edildi. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Kayak Federasyonu'nun faaliyet programında olan bütün yarışlar devam ediyor. Geçen gün Uludağ, Sarıkamış ve Erzurum'daydık. Şimdi Isparta'ya geldik. Buradan Bolu'ya, Erzurum'a Türkiye şampiyonaları yapacağız. Ama bu arada bütün dünyayı sarsan koronavirüs çıktı. Türkiye'de bununla ilgili de çok önlemler alıyor. Biz de birey olarak, federasyon olarak fayda sağlamak amacıyla Sarıkamış Kupası, Erciyes Kupası, Palandöken Kupası gibi uluslararası yarışmalarımızı iptal ettik. Bir dahaki yıla erteledik. Bunun için üzerimize düşen görevleri yapmak zorundayız, yapacağız. Sonuçta ülkemize bu virüsün girmemesi için mücadele etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.
"BİR ÇOK ULUSLARARASI YARIŞLARDA İPTALLER VAR"
Uluslararası federasyonların çoğunda iptallerin olduğuna dikkati çeken Ali Oto, "Koronavirüsün olduğu ülkelerde iptaller var. Uluslararası federasyonlar çok önemli organizasyonları da iptal ediyor. Bizim Atletizm Dünya Kupaları da iptal oldu. Bunun için bütün federasyonlar duyarlı davranıyor. Ülkemizde de bütün federasyonlar duyarlı davranıyor. Organizasyonlar ya iptal ediliyor, ya da erteleniyor. Bunu yapmak zorundayız çünkü daha aşısı bulunmadı. İnşallah en yakın zamanda aşısı bulunacak. Bu illetten de kurtulacağız" diye konuştu.
"DUYARLI DAVRANMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"
İptal edilen yarışmaların Kayseri Erciyes, Sarıkamış ve Palandöken'de olacağını hatırlatan Ali Oto, "Erciyes Kupası'nda 5 ülke, Palandöken Kupası'nda 7 ülke vardı. Uluslararası bir yarış yaptığın zaman davetli olarak geldiğinde sizin kabul etmeme şansınız olamaz. Mecburen yarıştırmak zorundasınız. Tehlike şu; bizde yurt dışındaki yarışlara gitmeme kararı aldık. Tabii uçaklarla gidiyorsunuz, uçaklar dünyayı dolaşıyor. Sonuçta bir öksürük, bir nezle olduğunuz zaman 15 gün sizi karantinaya alıyor. Bu da büyük bir psikolojik durum meydana getiriyor. Bunun için duyarlı davranmak, mümkün olduğunca gitmemek için uğraşıyoruz. Olimpiyat kupası alacağımız yarışları iptal etmedik. Zaten bizim kayak da yok şu anda" dedi.
- 11.03.2020
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Kayak Federasyonu'ndan koronavirüs açıklaması! "İptal ettik" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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