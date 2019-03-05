Özel sporculardan oluşan Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yolunda
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı, 5-11 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Fransa'ya hareket etti.
İnas Dünya Kayak Şampiyonası'nda ülkemizi Ayşe Kader Yavuz, Tuba Çelik, otizmli ikizler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingöl, idareci Ünal Bingül, antrenörler Erol Karabulut ve Zehra Şahin temsil edecek.
- 05.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
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Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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