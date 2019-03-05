Özel sporculardan oluşan Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yolunda
05 Mart 2019, Salı
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Özel sporculardan oluşan Kayak , yolunda

Özel sporculardan oluşan Kayak Milli Takımı, Dünya Şampiyonası yolunda

Türkiye Takımı, 5-11 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2019 INAS Kayak 'na katılmak üzere 'ya hareket etti.

Türkiye Takımı'nın kafile başkanlığını Federasyon Asbaşkanı Aydın Koç yaparken, "Ülkemizde gerçekleşecek Atletizm Avrupa Şampiyonası ve 'da gerçekleştireceğimiz 'nda özel sporcularımızın başarısına birer kez daha şahit olacağız inşallah. Bizlerden dualarını esirgemeyen başta Başkanımız ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımız olmak üzere ailelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
İnas Dünya Kayak Şampiyonası'nda ülkemizi Ayşe Kader Yavuz, Tuba Çelik, otizmli ikizler Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingöl, idareci Ünal Bingül, antrenörler Erol Karabulut ve Zehra Şahin temsil edecek.
  1. 05.03.2019
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