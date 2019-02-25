Kayakla Atlama Milli Takımı Avusturya'da ilk puanını kazandı
25 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayak Haberleri Kayakla Atlama Milli Takımı Avusturya'da ilk puanını kazandı

Avusturya'da ilk puanını kazandı

Kayakla Atlama Milli Takımı Avusturya'da ilk puanını kazandı

, Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen FIS Cup'a katıldı.

23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda K-90 rampasında yapılan yarışmalara 4 milli sporcu katıldı. Fatih Arda İpçioğlu ve M. Ali Bedir müsabakalar sonrasında ilk 30'a girerek sezonun ilk FIS puanını aldılar.

Milli takım antrenörleri Primoz Peterka ve Faik Yüksel önemli organizasyonda sporcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise "Kayakla atlamada sezonun ilk puanlarını aldık ve mutluyuz. Bundan sonraki yarışmalarda da sporcularımıza ve antrenörlere başarılar diliyorum" diye konuştu.

  1. 25.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayakla Atlama Milli Takımı Avusturya'da ilk puanını kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN