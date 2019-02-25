Kayakla Atlama Milli Takımı Avusturya'da ilk puanını kazandı
Kayakla Atlama Milli Takımı, Avusturya'nın Villach kentinde düzenlenen FIS Cup'a katıldı.
23-24 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda K-90 rampasında yapılan yarışmalara 4 milli sporcu katıldı. Fatih Arda İpçioğlu ve M. Ali Bedir müsabakalar sonrasında ilk 30'a girerek sezonun ilk FIS puanını aldılar.
Milli takım antrenörleri Primoz Peterka ve Faik Yüksel önemli organizasyonda sporcuların ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ise "Kayakla atlamada sezonun ilk puanlarını aldık ve mutluyuz. Bundan sonraki yarışmalarda da sporcularımıza ve antrenörlere başarılar diliyorum" diye konuştu.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Kayakla Atlama Milli Takımı Avusturya'da ilk puanını kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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